Россия продолжит помогать Таджикистану в модернизации армии

О сотрудничестве в этой области рассказал Сергей Лавров

Москва продолжит оказывать содействие Душанбе в модернизации вооруженных сил Таджикистана. Об этом во вторник, 6 июня, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Политик провел переговоры со своим таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Они обсудили реализацию договоренностей в сфере военного, военно-технического сотрудничества, включая программу модернизации вооруженных сил Таджикистана.

Лавров поблагодарил Душанбе за создание условий для деятельности 201-й российской военной базы: чтобы она выполняла все свои задачи, совместно с таджикскими военными проводятся учения и маневры в интересах не только Таджикистана, но и всех стран ОДКБ, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Координацию совместных действий войск объединенной региональной системы противовоздушной обороны России и Киргизии, а также войск, входящих в состав других региональных систем ПВО государств — участников СНГ, будет осуществлять главнокомандующий ВКС России.

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