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Мэр Новой Каховки назвал особенности эвакуации жителей

10:41
  • вторник
  • 06 июня 2023

После частичного обрушения Каховской ГЭС растет уровень воды, есть угроза затопления

Вариант с эвакуацией населения территории в районе Каховской ГЭС не исключен в любом случае. Такое заявление сделал во вторник, 6 июня, глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена из-за обстрелов ВСУ

Чиновник уточнил, что "эвакуация будет не всего города, а части людей, проживающих в прибрежной зоне".

В настоящее время из-за частичного обрушения Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ затоплены дома и разрушены инженерные сооружения как в Новой Каховке, так и в близлежащих населенных пунктах.

Леонтьев отметил в эфире телеканала "Россия-24", что уже ведется отселение граждан, которые непосредственно находятся на берегу. Всего, по оценке мэра, это может затронуть около 300 жилых домов.

Эвакуация, по сообщениям СМИ, уже началась на подконтрольной Киеву территории на правом берегу Днепра. Там в критической зоне оказались около 16 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с обрушением Каховской ГЭС.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления, людей эвакуируют.

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Эвакуация жителей
Эвакуация жителей
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