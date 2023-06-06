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В Москве начали изымать из продажи "Мистер Сидр"

10:40
  • вторник
  • 06 июня 2023

Организована проверка торговых точек

В Москве начали изымать из оборота напиток "Мистер Сидр" после случаев отравления в нескольких регионах России.
Роспотребнадзор потребовал изъять из продажи всю продукцию компании "Мистер Сидр"

Столичный Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения распространения этого сидра. Организована проверка торговых точек. 

Ведомство призвало москвичей ни в коем случае не покупать и не употреблять напиток "Мистер Сидр", произведенный ООО "АНДИ".

"О всех случаях обнаружения в реализации такой продукции на территории города Москвы сообщайте по телефону горячей линии управления 8 (495) 687–40-41", - сказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

По последним данным, из-за напитка "Мистер Сидр" в Ульяновской области от отравления суррогатным сидром пострадал 51 человек, 18 из них скончались. В Самарской области 14 человек пострадали, двое умерли. Возбуждены уголовные дела, задержан 32-летний индивидуальный предприниматель.

Кроме того, случаи отравления алкоголем зафиксированы в Удмуртии, Нижегородской и Пензенской областях. Связаны ли они с опасным сидром, пока неизвестно.

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