В Москве начали изымать из продажи "Мистер Сидр"

Организована проверка торговых точек

В Москве начали изымать из оборота напиток "Мистер Сидр" после случаев отравления в нескольких регионах России.

Столичный Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения распространения этого сидра. Организована проверка торговых точек.

Ведомство призвало москвичей ни в коем случае не покупать и не употреблять напиток "Мистер Сидр", произведенный ООО "АНДИ".

"О всех случаях обнаружения в реализации такой продукции на территории города Москвы сообщайте по телефону горячей линии управления 8 (495) 687–40-41", - сказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

По последним данным, из-за напитка "Мистер Сидр" в Ульяновской области от отравления суррогатным сидром пострадал 51 человек, 18 из них скончались. В Самарской области 14 человек пострадали, двое умерли. Возбуждены уголовные дела, задержан 32-летний индивидуальный предприниматель.

Кроме того, случаи отравления алкоголем зафиксированы в Удмуртии, Нижегородской и Пензенской областях. Связаны ли они с опасным сидром, пока неизвестно.

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