Киевский режим следует идеям неонацизма

Спецслужбы Киева прикладывают значительные усилия для стравливания верующих между собой, заявила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Чиновница предупредила, что нельзя сбрасывать со счетов и украинский неонацизм, ставший государственной идеологией киевского режима, сообщает РИА Новости.

Самым громким случаем захвата киевским режимом храмов канонической православной церкви стала атака на Киево-Печерскую лавру. Однако такие случаи происходят по всей Украине.

В апреле во время молебна в церкви Святого Георгия Победоносца во Львове в храм ворвалась группа провокаторов, которые попытались провести так называемый сбор общины, а по факту — захватить храм. Оттесняя прихожан, радикалы стремились спровоцировать потасовку, украинская полиция при этом бездействовала.

Затем радикалы захватили еще один храм канонической православной церкви, на этот раз в Киевской области. Они напали на прихожан и священнослужителей во время молебна и осквернили святыни. За всем этим наблюдали и не вмешивались полицейские.

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