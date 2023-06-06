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МВД России уличило спецслужбы Украины в стравливании верующих

11:01
  • вторник
  • 06 июня 2023

Киевский режим следует идеям неонацизма

Спецслужбы Киева прикладывают значительные усилия для стравливания верующих между собой, заявила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
Западная игра в толерантность добралась и до религии

Чиновница предупредила, что нельзя сбрасывать со счетов и украинский неонацизм, ставший государственной идеологией киевского режима, сообщает РИА Новости.

Самым громким случаем захвата киевским режимом храмов канонической православной церкви стала атака на Киево-Печерскую лавру. Однако такие случаи происходят по всей Украине.

В апреле во время молебна в церкви Святого Георгия Победоносца во Львове в храм ворвалась группа провокаторов, которые попытались провести так называемый сбор общины, а по факту — захватить храм. Оттесняя прихожан, радикалы стремились спровоцировать потасовку, украинская полиция при этом бездействовала.

Затем радикалы захватили еще один храм канонической православной церкви, на этот раз в Киевской области. Они напали на прихожан и священнослужителей во время молебна и осквернили святыни. За всем этим наблюдали и не вмешивались полицейские.

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Верующие в Киево-Печерской лавре
Верующие в Киево-Печерской лавре
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