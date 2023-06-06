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Россия и КНР провели авиапатрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями

11:21
  • вторник
  • 06 июня 2023

Это уже шестое подобное мероприятие

Самолеты Воздушно-космических сил России и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом во вторник, 6 июня, рассказали в Министерстве обороны КНР.
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В ведомстве напомнили, что такое авиапатрулирование проводится в соответствии с ежегодным планом сотрудничества военных России и Китая. Это патрулирование стало уже шестым, сообщает ТАСС.

Тем временем российский Тихоокеанский флот проводит учения с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами в Японском и Охотском морях. В маневрах с 5 по 20 июня будут задействованы свыше 60 кораблей и судов, а также более 11 тысяч военнослужащих.

Одновременно в Балтийском море началось оперативное учение с группировками Балтийского флота. Военные отработают защиту морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

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