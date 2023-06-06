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Собянин: новый выезд из Матвеевского на Аминьевское шоссе открыли на четыре месяца раньше срока

11:07
  • вторник
  • 06 июня 2023

В этом году в столице планируют построить ещё более 100 километров дорог

Московский микрорайон Матвеевское стал доступнее. Сегодня открыли дополнительный выезд на Аминьевское шоссе.

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Как сообщил в социальной сети мэр Сергей Собянин, дорогу построили на четыре месяца раньше запланированного срока.

Возвели также эстакаду для съезда с проспекта Генерала Дорохова при движении из центра. И теперь водители смогут сэкономить почти 10 минут в пути. Поездки стали удобнее по меньшей мере для 280 тысяч москвичей - прежде всего это жители районов Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково.

Как отметил мэр, в этом году в столице планируют построить ещё более 100 километров дорог.

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