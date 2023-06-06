Каховская ГЭС полностью ушла под воду

Вода опустится через три дня

Дамба Каховской ГЭС полностью ушла под воду.

Кадры с затопленной станцией публикуют очевидцы. Как сообщили местные власти, вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.

"По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня, но нам надо пережить эти 72 часа", - сказал глава администрации города Владимир Леонтьев.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились надводные сооружения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

В настоящее время из-за частичного обрушения Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ затоплены дома и разрушены инженерные сооружения как в Новой Каховке, так и в близлежащих населенных пунктах. Уровень воды продолжает подниматься. Власти готовят к эвакуации гражданских лиц из прибрежных поселков.

Каховская ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново, передает "Интерфакс".

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