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Увеличилось количество погибших после употребления контрафактного сидра

11:59
  • вторник
  • 06 июня 2023

Всего жертвами стали 28 человек

В Ульяновской и Самарской областях увеличилось количество погибших после употребления контрафактного сидра. Всего жертвами стали 28 человек. О летальных случаях также сообщили власти Удмуртии и Нижегородской области, передает "ТВ Центр".

Пострадавших уже свыше 60. Многие в тяжелом состоянии. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка заблокировала на всей территории России поставки и продажу продукции компании "Мистер Сидр".

Суррогат изымают из оборота в разных регионах - в том числе и в Москве. Также этой ночью на трассе в Самаре правоохранители остановили фуру, в которой перевозили сотни литров опасного напитка.

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Контрафактный алкоголь
Контрафактный алкоголь
Контрафактный алкоголь
Контрафактный алкоголь
Контрафактный алкоголь
Контрафактный алкоголь
Контрафактный алкоголь
Контрафактный алкоголь
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