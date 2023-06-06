Всего жертвами стали 28 человек

В Ульяновской и Самарской областях увеличилось количество погибших после употребления контрафактного сидра. Всего жертвами стали 28 человек. О летальных случаях также сообщили власти Удмуртии и Нижегородской области, передает "ТВ Центр".

Пострадавших уже свыше 60. Многие в тяжелом состоянии. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка заблокировала на всей территории России поставки и продажу продукции компании "Мистер Сидр".

Суррогат изымают из оборота в разных регионах - в том числе и в Москве. Также этой ночью на трассе в Самаре правоохранители остановили фуру, в которой перевозили сотни литров опасного напитка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"