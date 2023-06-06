Число умерших от отравления сидром в России возросло до 28 человек

Ведется расследование уголовного дела

В России подтверждены новые летальные исходы в результате отравления суррогатным алкоголем. По состоянию утро вторника, 6 июня, скончались уже 28 человек.

В Нижегородской области еще два человека умерли от отравления пивным напитком "Мистер Сидр", в Удмуртии — один человек, в Ульяновской области — 18 человек, в Самарской области — семеро.

Десятки людей остаются в больницах, в том числе в реанимационных отделениях, сообщает РБК.

Первые сообщения о пострадавших и умерших от отравления алкоголем появились 5 июня в Ульяновской области. Затем выяснилось, что такие случаи есть и в других российских регионах.

Возбуждено уголовное дело, задержан самарский индивидуальный предприниматель, поставлявший в торговые точки алкоголь "Мастер сидр". 30-литровые кеги с этим напитком изымают из магазинов, россиян призывают не употреблять алкоголь неизвестного состава.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"