ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число умерших от отравления сидром в России возросло до 28 человек

11:41
  • вторник
  • 06 июня 2023

Ведется расследование уголовного дела

В России подтверждены новые летальные исходы в результате отравления суррогатным алкоголем. По состоянию утро вторника, 6 июня, скончались уже 28 человек.

Смертельно опасный напиток: что известно об отравлениях сидром в России
В Москве начали изымать из продажи "Мистер Сидр"

В Нижегородской области еще два человека умерли от отравления пивным напитком "Мистер Сидр", в Удмуртии — один человек, в Ульяновской области — 18 человек, в Самарской области — семеро.

Десятки людей остаются в больницах, в том числе в реанимационных отделениях, сообщает РБК.

Первые сообщения о пострадавших и умерших от отравления алкоголем появились 5 июня в Ульяновской области. Затем выяснилось, что такие случаи есть и в других российских регионах.

Возбуждено уголовное дело, задержан самарский индивидуальный предприниматель, поставлявший в торговые точки алкоголь "Мастер сидр". 30-литровые кеги с этим напитком изымают из магазинов, россиян призывают не употреблять алкоголь неизвестного состава.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
ТВ ЦЕНТР НОВОСТИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.