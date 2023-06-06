Херсонский губернатор оценил влияние ЧП на Каховской ГЭС на спецоперацию

Станция полностью ушла под воду

Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не помешает российским военным защищать левый берег Днепра. Такое заявление сделал во вторник, 6 июня, временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Как уточнил политик, ЧП на станции привело к стоку воды вниз по Днепру, но ее объем не является критичным.

Сальдо заверил, что разрушение Каховской ГЭС не окажет сильного влияния на ситуацию в Херсонской области и масштабная эвакуация местного населения не потребуется, сообщает РИА Новости.

В ночь на 5 июня украинские военные нанесли множество ударов по Каховской АЭС, станция частично обрушилась. Начался быстрый подъем воды, объект уже полностью ушел под воду. Из близлежащих районов начали эвакуировать людей, причем эвакуацию проводит и Украина на контролируемом ею правобережье Днепра.

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