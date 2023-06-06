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Иран показал свою первую гиперзвуковую баллистическую ракету

12:23
  • вторник
  • 06 июня 2023

Он стал четвертой страной в мире, обладающей таким оружием

Власти Ирана продемонстрировали во вторник, 6 июня, гиперзвуковую баллистическую ракету "Фаттах" ("Победитель"). Как заявил командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, Иран стал четвертым государством в мире, в распоряжении которого есть такое оружие.
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Ракета способна преодолеть 1,4 тысячи километров, маневрируя как в атмосфере, так и за ее пределами, а также развивать скорость до 15,9 тысячи км/ч.

Тегеран также заявил о способности ракеты "Фаттах" обходить вражеские системы противовоздушной обороны, сообщает "Интерфакс".

В мае иранские власти продемонстрировали еще одну разработку своего военпрома — стратегическую баллистическую ракету большой дальности семейства "Хорремшехр". Ракета под названием "Хайбар" является модернизацией предыдущих моделей этого семейства. Ее особенности — невосприимчивость к атакам средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и к вражеской системе противовоздушной обороны (ПВО). Новинка дает возможность использовать различные типы боеголовок.

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