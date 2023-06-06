Режим ЧС введен после атаки на Каховскую ГЭС

Он начал действовать с 12:00

На территории Новокаховского городского округа из-за разрушения Каховской ГЭС введен режим ЧС.

Соответствующее распоряжение подписал глава городской военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев. Режим начал действовать с 12:00 6 июня.

"Для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ по ликвидации последствий ЧС <…> введен режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в документе.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились надводные сооружения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

В настоящее время из-за частичного обрушения ГЭС затоплены дома и разрушены инженерные сооружения как в Новой Каховке, так и в близлежащих населенных пунктах. Уровень воды продолжает подниматься. Власти готовят к эвакуации гражданских лиц из прибрежных поселков. Ожидается, что вода уйдет в течение 72 часов.

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