В кабмине одобрили новое направление использования маткапитала

Его могут разрешить использовать на ремонт и реконструкцию таунхаусов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая позволит использовать материнский капитал на реконструкцию домов блокированной застройки, например, таунхаусов, дуплексов и лейнхаусов. Об этом во вторник, 6 июня, рассказали в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

Пока россияне, проживающие в домах блокированной застройки, не имеют возможности воспользоваться средствами материнского капитала для улучшения жилищных условий.

Однако "с учетом инфраструктуры застройки сельских населенных пунктов нашей страны существует острая необходимость внесения соответствующих изменений в закон", рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, который состоит в правительственной комиссии.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил разрешить использовать материнский капитал для оплаты спортивных секций для детей до 18 лет, а также для медицинского страхования ребенка до года. В случае принятия поправок оплачивать средствами маткапитала можно будет секции как для родных, так и для усыновленных детей независимо от очередности рождения (усыновления).

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