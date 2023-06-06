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Будущие контрактники рассказали, что сочли невозможным игнорировать призыв Родины

12:42
  • вторник
  • 06 июня 2023

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля

Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Яблочкова д. 5, стр. 1) рассказали о причинах своего решения пойти на военную службу.

"Сидеть и отсиживаться, когда Родина зовет, это смешно. Я не представляю, как можно сидеть, как говорится, пить латте, пока другие ребята защищают интересы нашего государства", - отметил один их них.

Другой указал на невозможность оставаться сейчас в стороне.

"Служил в Вооруженных силах, а так – смотрю, как кровь невинных проливается, и не могу оставаться в стороне. Поэтому иду туда защищать Родину", - добавил он.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Инструкторы проведут собеседование с кандидатом, по итогам чего определят его военную специальность. Перед отправкой в зону СВО все новобранцы пройдут специальную профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны.

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Пункт отбора на контрактную службу
Пункт отбора на контрактную службу
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