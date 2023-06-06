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Жители почти 100 домов ЮВАО получили квартиры в новостройках по программе реновации

12:40
  • вторник
  • 06 июня 2023

16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье

Жители 99 старых домов на юго-востоке столицы получили квартиры в новостройках по программе реновации.

Новоселье отпраздновали почти 16 тысяч москвичей, еще две тысячи участников программы находятся в стадии оформления документов, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Переселение началось в районах Южнопортовый, Лефортово, Выхино-Жулебино, Текстильщики и Нижегородский. Больше всего ветхого жилья расселили в районах Люблино, Кузьминки и Рязанский.

Москвичи получили квартиры в 33 новостройках в границах района, многие переехали в привычный квартал или даже двор.

На сегодняшний день на юго-востоке столицы полностью расселили 53 дома, из которых 20 уже демонтировали. На их месте строят 13 новых домов для последующего переселения.

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