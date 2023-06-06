В электродепо "Владыкино" завершаются работы по модернизации отстойно-ремонтного корпуса

Уже установлена трехуровневая площадка для ремонта вагонов

В высокой степени готовности находится модернизация действующего отстойно-ремонтного корпуса (ОРК) электродепо "Владыкино", которая проходит в рамках этапа реконструкции объекта. Об этом во вторник, 6 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По словам заммэра, завершается модернизация отстойно-ремонтного корпуса действующего электродепо "Владыкино". Расширение здания позволило обустроить еще девять канав для ремонта подвижного состава и увеличить общую площадь корпуса более чем на восемь тысяч квадратных метров.

В обновленном ОРК размещены 48 канав, также в нем установлена трехуровневая площадка для ремонта вагонов.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что в новых пролетах отстойно-ремонтного корпуса установлены системы вакуумной очистки и воздухоснабжения, уложено 118 тысяч метров силового и слаботочного кабеля, порядка 20 тысяч метров трубопроводов и 1,2 тысячи метров воздуховодов.

Строительство и реконструкция зданий "Владыкино" ведутся без остановки работы действующей части электродепо в стесненных условиях, подчеркнул Кравцов.

Ранее Андрей Бочкарёв сообщал, что в пассажирской зоне строящейся станции "Тютчевская" Троицкой линии метро начались отделочные работы. Для создания индивидуального образа станционного комплекса выбрана эстетика экспрессионизма: использованы динамичные формы, а также контрастное сочетание стекла и металла с поверхностями из природного камня. Ведется облицовка колонн прозрачным триплексом и светло-серым гранитом, идет укладка пола в виде диагональных линий такого же гранита и черного габбро.

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