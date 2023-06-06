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В Белгородской области разоблачили фейк о нескольких ДРГ

13:19
  • вторник
  • 06 июня 2023

Россиян призывают получать информацию только из официальных источников

Сообщения о действии нескольких вооруженных украинских диверсионных групп на территории Белгородской области не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 6 июня, рассказали в региональном оперштабе.

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Там предупредили, что участились звонки жителям региона от имени сотрудников правоохранительных органов, которые уверяют абонентов в работе на территории Белгородской области диверсантов.

При этом звонящие утверждают, что пресловутые диверсанты передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках, а также призывают белгородцев задерживать таких людей.

В оперштабе подчеркнули, что это фейк, сообщает ТАСС.

В Белгородской области, которая многократно попадала под украинские обстрелы и становилась объектом атак диверсантов, сохраняется напряженная обстановка. Вечером 5 июня в регионе сработала система противовоздушной обороны — было перехвачено три воздушных мишени. Это была вторая воздушная атака Украина на Белгородскую область за день, до этого российские силы ПВО также успешно сбили на подлете воздушную цель.

На этом фоне был распространен фейк о якобы обращении главы государства Владимира Путина к россиянам для сообщения о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей и объявлении всеобщей мобилизации. В Кремле подчеркнули, что это ложь.

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