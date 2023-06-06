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Поджегшему сверстника московскому подростку предъявлены обвинения

15:02
  • вторник
  • 06 июня 2023

Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии

У 14-летнего подростка - практически тотальный ожог: 99% процентов поверхности тела. А кроме того - термический ожог дыхательных путей. Тяжелейшее состояние. Врачи продолжают бороться за его жизнь. А следователи сейчас в деталях восстанавливают, что же действительно произошло на детской площадке в Южном Бутове. По словам одного из свидетелей, он проходил мимо и видел - у подростков был пятилитровый бак с бензином.

"Их трое человек было - дышали бензином, потом через минут двадцать я иду обратно, а тут толпа людей, он лежит там весь в ожогах", - рассказал очевидец.

Сначала возникла версия - подросток по неосторожности под действием паров бензина сам поджег себя. Но позднее выяснилось - это сделал один из приятелей.

Огонь был настолько сильный, что опалило даже листву ближайших кустов. Одежда на мальчике сгорела полностью. На помощь моментально кинулись взрослые - соседи и дворники. Тушили тем, что оказалось под рукой.

Очевидцы тут же вызвали скорую помощь, полицию. А поджигатель, говорят свидетели, сразу убежал. По словам учившихся с ним вместе подростков, он всегда был склонен к неадекватным поступкам, на него не раз хотели написать заявление в полицию, но жалели. Говорят, живет в неполной семье, водится с дворовой шпаной. 

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство с особой жестокостью". Подозреваемого в поджоге подростка задержали и допрашивают. Следователям предстоит выяснить мотивы преступления. Конфликт, трагическая случайность или жестокие игры?

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Место происшествия, где подожгли подростка
Место происшествия, где подожгли подростка
Место происшествия, где подожгли подростка
Место происшествия, где подожгли подростка
Место происшествия, где подожгли подростка
Место происшествия, где подожгли подростка
Место происшествия, где подожгли подростка
Место происшествия, где подожгли подростка
Место происшествия, где подожгли подростка
Место происшествия, где подожгли подростка
Место происшествия, где подожгли подростка
Место происшествия, где подожгли подростка
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