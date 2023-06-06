Поджегшему сверстника московскому подростку предъявлены обвинения

Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии

У 14-летнего подростка - практически тотальный ожог: 99% процентов поверхности тела. А кроме того - термический ожог дыхательных путей. Тяжелейшее состояние. Врачи продолжают бороться за его жизнь. А следователи сейчас в деталях восстанавливают, что же действительно произошло на детской площадке в Южном Бутове. По словам одного из свидетелей, он проходил мимо и видел - у подростков был пятилитровый бак с бензином.

"Их трое человек было - дышали бензином, потом через минут двадцать я иду обратно, а тут толпа людей, он лежит там весь в ожогах", - рассказал очевидец.

Сначала возникла версия - подросток по неосторожности под действием паров бензина сам поджег себя. Но позднее выяснилось - это сделал один из приятелей.

Огонь был настолько сильный, что опалило даже листву ближайших кустов. Одежда на мальчике сгорела полностью. На помощь моментально кинулись взрослые - соседи и дворники. Тушили тем, что оказалось под рукой.

Очевидцы тут же вызвали скорую помощь, полицию. А поджигатель, говорят свидетели, сразу убежал. По словам учившихся с ним вместе подростков, он всегда был склонен к неадекватным поступкам, на него не раз хотели написать заявление в полицию, но жалели. Говорят, живет в неполной семье, водится с дворовой шпаной.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство с особой жестокостью". Подозреваемого в поджоге подростка задержали и допрашивают. Следователям предстоит выяснить мотивы преступления. Конфликт, трагическая случайность или жестокие игры?

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"