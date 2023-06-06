В Москве открылся новый выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе

Здесь есть все для комфорта автомобилистов

Полчаса в подарок получили жители районов Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково. Теперь они могут не закладывать дополнительное время, чтобы добраться до транспортно-пересадочного узла "Аминьевское шоссе". Сегодня к метро и МЦД открыта прямая дорога под проспектом Генерала Дорохова.

"В рамках проекта возвели и однополосную эстакаду-съезд с проспекта Генерала Дорохова в направлении из центра. Выехать с проспекта на Аминьевское шоссе можно примерно на 9 минут быстрее. Поездки стали еще удобнее для порядка 280 тысяч москвичей, в первую очередь - для жителей районов Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

С самого проспекта Генерала Дорохова к метро и МЦД теперь тоже можно спуститься по отдельному скоростному съезду.

"Около километра улично-дорожной сети. Непосредственно эстакада с его поворотным съездом составляет 500 метров, ее длина. Здесь организована система оповещения, видеонаблюдения города – это "Безопасный город", - рассказал Виктор Латанов, генеральный директор компании-подрядчика.

Видеонаблюдение - не единственная "умная" система на съезде. Строители предусмотрели, чтобы никакие погодные условия не вмешивались в безопасное движение на этом участке. В бетоном ограждении через каждые 10 метров установлены датчики, которые распознают наледь на дороге и через сопло в автоматическом режиме распыляется антигололедных реагент. Этот съезд будет безопасным в любое время года.

Один небольшой съезд разгружает сразу три крупных дороги города - проспект Генерала Дорохова, Аминьевское шоссе и Мосфильмовскую улицу. Причем рядом активно строится жилой квартал. То есть для будущих новоселов уже готова транспортная инфраструктура.

"Очень важный для нас объект. Позволяет двигаться примерно в 3-4 раза быстрее. Сокращается пространство, сокращается время в пути, увеличится комфорт для наших людей, для пассажиров метро и МЦД-4", - указал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Сам путепровод, который соединяется с открывшейся сегодня эстакадой на проспекте Генерала Дорохова, был построен в августе прошлого года. Мост позволил беспрепятственно проезжать железнодорожные пути будущего четвертого диаметра. Кроме того, с проспектом теперь связаны улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская.

"Мы реализуем большую программу по строительству путепроводов через железную дорогу. Железнодорожные пути превращаются в магистрали, по которым в тактовом режиме следуют поезда. Строятся Московские центральные диаметры, это потребовало целой программы строительства путепроводов. Большая нужная работа для того, чтобы связать по сути дела разорванные части города", - объяснял ранее Собянин.

Планы на 2023 год грандиозные. В Москве появится больше 100 километров новых дорог. Ключевой проект – запуск Московского скоростного диаметра с востока на юг столицы, который по планам должен заработать уже этой осенью.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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