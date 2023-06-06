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В Хамовниках снесли "домик Карлсона"

15:05
  • вторник
  • 06 июня 2023

Он оказался самостроем

Из сказки про "в меру упитанного мужчину в полном расцвете сил" эта история превратилась в рассказ о трех поросятах. Правда, вместо волка - рабочие. Которые сегодня демонтировали незаконное строение за несколько минут.
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А вот как все выглядело еще пару дней назад: аккуратная кирпичная кладка, просторная терраса, а панорамы какие из окон открываются! Дух захватывает. К тому же и район престижный, недалеко от центра столицы, красивейшая Фрунзенская набережная. Не дом, а мечта Карлсона. Который обосновался здесь всерьез и надолго.

Стояла постройка явно не один год. Вся поросла зеленью. А судя по мешкам с цементом, хозяин планировал ремонт. В 90-х, уверяют местные жители, тут и не такие чудеса происходили. Кто-то мансарду надстроил. Кто-то захватил пару общих метров. Тогда документы получали без проблем. Но вот на эту постройку - ни одной бумаги.

Так бы и стоял мини-пентхаус в первозданном виде, если бы не рабочие. Хорошо, что хоть газон не успели разбить, шутят жители дома. Соседи, к слову, друг другу не мешали. Потому что не видели. Из-за конструктивных особенностей многоэтажки самовольная надстройка с улицы практически не заметна.

Под подозрением - владелец одного из помещений. В ответ на звонки - тишина. Однако отвечать все равно придется. В том числе и за незаконное подключение к общей электросети. Размеренную и тихую жизнь обитателя виллы, судя по всему, оплачивал весь дом. Делом заинтересовалась прокуратура.

Работы по сносу теперь предстоит оплатить таинственному владельцу. Который улетел, но не обещает вернуться.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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