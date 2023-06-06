В Хамовниках снесли "домик Карлсона"

Он оказался самостроем
Из сказки про "в меру упитанного мужчину в полном расцвете сил" эта история превратилась в рассказ о трех поросятах. Правда, вместо волка - рабочие. Которые сегодня демонтировали незаконное строение за несколько минут.
А вот как все выглядело еще пару дней назад: аккуратная кирпичная кладка, просторная терраса, а панорамы какие из окон открываются! Дух захватывает. К тому же и район престижный, недалеко от центра столицы, красивейшая Фрунзенская набережная. Не дом, а мечта Карлсона. Который обосновался здесь всерьез и надолго.
Стояла постройка явно не один год. Вся поросла зеленью. А судя по мешкам с цементом, хозяин планировал ремонт. В 90-х, уверяют местные жители, тут и не такие чудеса происходили. Кто-то мансарду надстроил. Кто-то захватил пару общих метров. Тогда документы получали без проблем. Но вот на эту постройку - ни одной бумаги.
Так бы и стоял мини-пентхаус в первозданном виде, если бы не рабочие. Хорошо, что хоть газон не успели разбить, шутят жители дома. Соседи, к слову, друг другу не мешали. Потому что не видели. Из-за конструктивных особенностей многоэтажки самовольная надстройка с улицы практически не заметна.
Под подозрением - владелец одного из помещений. В ответ на звонки - тишина. Однако отвечать все равно придется. В том числе и за незаконное подключение к общей электросети. Размеренную и тихую жизнь обитателя виллы, судя по всему, оплачивал весь дом. Делом заинтересовалась прокуратура.
Работы по сносу теперь предстоит оплатить таинственному владельцу. Который улетел, но не обещает вернуться.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"