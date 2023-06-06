В Пушкинском распахнули двери "Салоны" Дидро

Более 200 экспонатов из разных российских музеев, а также частных коллекций впервые собраны вместе

В Пушкинском музее открылась одна из самых ожидаемых выставок сезона - "Салоны" Дидро. Все, чем поражала воображение Франция эпохи Просвещения, - на одной площадке.

Более 200 экспонатов из разных российских музеев, а также частных коллекций впервые собраны здесь, на Волхонке. Лучшая живопись, графика, скульптура, нумизматика - то, что вызывало горячие споры на знаменитых салонах Парижа 18-го века.

Начал их устраивать еще Людовик XIV, но по-настоящему популярны такие выставки стали во времена Дени Дидро, который не пропустил ни одной. Отчасти именно глазами великого философа посетители увидят панораму французского искусства от зарождения рококо до неоклассицизма.

"Эта выставка поедет в Эрмитаж, это наш совместный проект. Мы сейчас возвращаемся к практике совместных проектов, когда Москва и Петербург могут увидеть две версии. Мне кажется, это довольно важно. Потому что условия экспонирования другие, Эрмитаж - это Николаевский зал, другое пространство", - отметила директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"