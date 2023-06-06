Любимое занятие - кататься у мамы на спине

Кошачьи лемуры в Московском зоопарке показали двух детенышей. Пол определить пока трудно, зато характер - без проблем!

Самое любимое занятие - кататься у мамы на спине. Однако страсть к приключениям непобедима - вокруг столько нового и интересного! Правда, смелости хватает отбежать лишь на небольшое расстояние - при малейшем шорохе малыши тут же прыгают к матери. Но уже через мгновение снова возвращаются к исследованию вольера.

Познавать мир вот так, верхом, они будут еще полгода.

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