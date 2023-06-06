В музее Пушкина на Пречистенке появился новый экспонат

Игрушечная лошадка - с такой когда-то играл сам Александр Сергеевич

На такой же лошадке в детстве катался и Александр Пушкин. Сотрудники музея на Пречистенке похожий экземпляр искали долго. Несколько лет назад нашли на аукционе и смогли выкупить. А в центре Грабаря смогли ее восстановить по описаниям, которые предоставил музей Пушкина. Материалы подобрали идеально похожими на оригинал.

Что только не предлагали реставраторам. Даже шкуру кенгуру. Но выглядело все не так, как нужно. Химики-технологи центра Грабаря установили, что лошадь 19 века была обтянута шкурой теленка. Круг сузился. Подходящий материал нашли по объявлениям в интернете.

В результате лошадь собирали по кусочкам. Снова помогли частные объявления.

"Нашелся двусторонний пиджак из телячьей кожи. Итальянский", - рассказал Роман Студенников, заведующий отделом реставрации мебели и деревянных предметов интерьера центра Грабаря.

Раскраивать его было, конечно, жалко. Говорят, в центре Грабаря по этому пиджаку многие вздыхают с сожалением. Но все-таки Пушкин есть Пушкин. Даже продавец сделал скидку, когда узнал, что шкура пойдет на реставрацию экспоната для музея великого поэта. А вот грива и хвост достались игрушке от настоящих лошадей из Ижевска.

Многие детали приходилось переделывать не раз. Лошадка оказалась привередливой. А теперь ее ждет еще и слава.

"Работа получила высшие оценки. Мы очень гордимся этой работой. Она была очень интересна для нас. Сопровождалась массой профессиональных вопросов, нюансы которых были успешно разрешены", - оценил Дмитрий Сергеев, генеральный директор центра Грабаря.

Посмотреть, как выглядела одна из любимых игрушек не только Пушкина, но и всех мальчишек из аристократических семей того времени теперь можно на постоянной экспозиции - сегодня восстановленный раритет передали музею на Пречистенке.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"