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Монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть обитель в течение трех дней

13:54
  • вторник
  • 06 июня 2023

Комиссия завершила свою работу

Власти Украины обязали монахов Украинской православной церкви (УПЦ) оставить Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок.
Киево-Печерскую лавру решили отдать под военный госпиталь

Об этом во вторник, 6 июня, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. В случае отказа будет подан иск в суд для принятия соответствующего решения.

Накануне комиссия Минкультуры Украины по приемке-передаче имущества лавры завершила работу в обители. Она подтвердила передачу ее объектов в пользование заповеднику "Киево-Печерская лавра".

Комиссия вернет в пользование государства 79 объектов. По словам Ткаченко, монахи УПЦ "допустили самовольную перестройку, достройку и перепланировку памятников культурного наследия".

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как министерство культуры Украины уведомило каноническую УПЦ о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Представители УПЦ должны были покинуть обитель до 29 марта. Монахи могли остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.

УПЦ оспорила это требование в суде. На защиту святыни и братии встали прихожане. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел отправлен под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды.

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