Кремль обвинил Киев в подрыве плотины Каховской ГЭС

Москва отвергает обвинения в свой адрес

Ответственность за подрыв Каховской ГЭС лежит на украинской власти.

Россия решительно отвергает обвинения в свой адрес, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Атака Киева – это "преднамеренная диверсия", связанная с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск.

Одна из целей такой диверсии – лишить Крым воды. В настоящий момент определенный запас прочности по водоснабжению Крыма есть, местные власти сделали все возможное по обеспечению гарантированного водоснабжения и без Северо-Крымского канала.

"Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона <…> Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно сокращается подача в канал (Северо-Крымский канал – прим. ред.)", - сказал представитель Кремля.

Путин получает доклады от Минобороны и других служб по ситуации с Каховской ГЭС, передает слова Пескова РИА Новости.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились надводные сооружения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению. На территории Новокаховского городского округа введен режим ЧС.

В настоящее время из-за частичного обрушения ГЭС затоплены дома и разрушены инженерные сооружения как в Новой Каховке, так и в близлежащих населенных пунктах. Уровень воды продолжает подниматься. Власти готовят к эвакуации гражданских лиц из прибрежных поселков. Ожидается, что вода уйдет в течение 72 часов.

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