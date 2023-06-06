Песков прокомментировал слухи о военном положении в ряде регионов России

Россия продолжает спецоперацию

В Кремле ничего не знают о возможности введения военного положения в приграничных российских регионах. Такое заявление сделал во вторник, 6 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля также заявил, что не может рассуждать о том, как разрушения на Каховской ГЭС могут сказаться на проведении специальной военной операции. Песков переадресовал соответствующий вопрос в Министерство обороны России, сообщает ТАСС.

В ночь на 5 июня украинские военные нанесли множество ударов по Каховской АЭС, станция частично обрушилась. Начался быстрый подъем воды, объект уже полностью ушел под воду. Из близлежащих районов начали эвакуировать людей.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не помешает российским военным защищать левый берег Днепра.

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