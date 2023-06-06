ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков прокомментировал слухи о военном положении в ряде регионов России

13:42
  • вторник
  • 06 июня 2023

Россия продолжает спецоперацию

В Кремле ничего не знают о возможности введения военного положения в приграничных российских регионах. Такое заявление сделал во вторник, 6 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал "экстренное обращение" Путина

Спикер Кремля также заявил, что не может рассуждать о том, как разрушения на Каховской ГЭС могут сказаться на проведении специальной военной операции. Песков переадресовал соответствующий вопрос в Министерство обороны России, сообщает ТАСС.

В ночь на 5 июня украинские военные нанесли множество ударов по Каховской АЭС, станция частично обрушилась. Начался быстрый подъем воды, объект уже полностью ушел под воду. Из близлежащих районов начали эвакуировать людей.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не помешает российским военным защищать левый берег Днепра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.