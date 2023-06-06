МАГАТЭ оценило риски для ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС

Агентство не усматривает угрозы

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает, что безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) в свете разрушения Каховской ГЭС и подъема уровня воды непосредственной угрозы нет. Такое заявление во вторник, 6 июня, сделал генеральный директор ведомства Рафаэль Гросси.

Как указал эксперт, из-за случившегося существенно снизится уровень воды в резервуарах для охлаждения систем Запорожской АЭС, но поступление воды из основного источника еще может продолжаться несколько дней, а также имеются альтернативные варианты водоснабжения.

Гросси подчеркнул, что его поездка на ЗАЭС, которая планируется на следующей неделе, теперь особенно важна, сообщает "Интерфакс".

В результате обстрелов украинскими военными Каховской ГЭС станция получила повреждения, началось ее разрушение и подъем воды. Дамба объекта полностью скрылась под водой, местные власти предупреждают, что такой уровень воды сохранится в ближайшие трое суток.

Каховская ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново полностью, рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

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