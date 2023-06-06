ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Магаданской области доложил Путину о росте объема инвестиций

14:45
  • вторник
  • 06 июня 2023

За счет частных средств восстановлен знаменитый советский санаторий

Социально-экономическое развитие Магаданской области обсудил сегодня Владимир Путин во время встречи с главой региона Сергеем Носовым, передает "ТВ Центр".

Губернатор доложил о росте объема инвестиций. Прежде всего - в такие сферы, как горнорудная промышленность, рыбная отрасль, сельское хозяйство, энергетика, а также туризм.

Так, за счет частных средств восстановлен знаменитый советский санаторий, расположенный на горячих источниках. Реализуют и масштабные программы для развития социальной инфраструктуры и решения проблем ЖКХ. Кроме того, президент поддержал намерение главы региона баллотироваться на второй срок

Путин: "Главное, что вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач. И за их решением, а прежде всего это развитие реального производства, подъем экономики, социальной сферы, уверен, будут решаться и задачи, которые для конкретного человека являются наиболее важными, а именно то, о чем мы говорили, - это социальная сфера. Поэтому что касается одобрения, здесь вопросов нет, но все-таки самое главное - это поддержка людей. Я бы вам порекомендовал напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от вас ожидали, чего бы они хотели как результата вашей работы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Сергей Носов
Владимир Путин и Сергей Носов
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.