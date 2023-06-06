Глава Магаданской области доложил Путину о росте объема инвестиций

За счет частных средств восстановлен знаменитый советский санаторий

Социально-экономическое развитие Магаданской области обсудил сегодня Владимир Путин во время встречи с главой региона Сергеем Носовым, передает "ТВ Центр".

Губернатор доложил о росте объема инвестиций. Прежде всего - в такие сферы, как горнорудная промышленность, рыбная отрасль, сельское хозяйство, энергетика, а также туризм.

Так, за счет частных средств восстановлен знаменитый советский санаторий, расположенный на горячих источниках. Реализуют и масштабные программы для развития социальной инфраструктуры и решения проблем ЖКХ. Кроме того, президент поддержал намерение главы региона баллотироваться на второй срок

Путин: "Главное, что вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач. И за их решением, а прежде всего это развитие реального производства, подъем экономики, социальной сферы, уверен, будут решаться и задачи, которые для конкретного человека являются наиболее важными, а именно то, о чем мы говорили, - это социальная сфера. Поэтому что касается одобрения, здесь вопросов нет, но все-таки самое главное - это поддержка людей. Я бы вам порекомендовал напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от вас ожидали, чего бы они хотели как результата вашей работы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"