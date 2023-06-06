Ежедневно онлайн-гидом пользуются около пяти тысяч человек

Популярному проекту "Узнай Москву" исполнилось 10 лет. Как отметил в своем блоге мэр Сергей Собянин, это полноценный онлайн-гид, которым с удовольствием пользуются жители и гости столицы.

Портал подскажет, какие достопримечательности находятся поблизости и даже проложит кратчайший путь к ним. Собрана информация о нескольких тысячах зданий, памятников, музеев и знаковых мест.

Доступны виртуальные туры - в том числе и по особнякам, которые закрыты для посещения. Ежедневно проектом пользуются около пяти тысяч человек.

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