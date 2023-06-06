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Экс-генерал МВД Сугробов выйдет по УДО

14:22
  • вторник
  • 06 июня 2023

Он получил 22 года колонии по коррупционной статье, затем срок был сокращен

Суд в Рязанской области удовлетворил просьбу бывшего руководителя антикоррупционного главка Министерства внутренних дел России Дениса Сугробова об условно-досрочном освобождении. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает РИА Новости.

Сугробов возглавлял главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК). По версии обвинения, организованное Сугробовым из своих подчиненных преступное сообщество фальсифицировало оперативные материалы, подбрасывало деньги чиновникам и предпринимателям, чтобы инициировать в отношении них уголовное расследование. При этом сотрудники антикоррупционного управления отчитывались о своих профессиональных успехах, за что получали государственные награды и премии.

В 2017 году суд приговорил Сугробова к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Верховный суд сократил срок наказания до 12 лет.

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Денис Сугробов
Денис Сугробов
Экс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов
Экс-глава антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России генерал Денис Сугробов
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