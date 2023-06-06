Киев признал невозможность наступления через Днепр

ЧП на Каховской ГЭС отрезало ВСУ этот путь

Разрушение плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) оставило Вооруженные силы Украины (ВСУ) без единого шанса на успешное наступление по воде. Такое мнение высказал изданию Newsweek советник Министерства обороны Украины, экс-руководитель ведомства Андрей Загороднюк.

По словам чиновника, ЧП на Каховской ГЭС и подъем уровня воды в Днепре "сделало фактически невозможным пересечение реки на этом участке", поэтому наступление украинских войск через Днепр теперь исключено.

Загороднюк также признал, что после разрушения Каховской АЭС "даже проведение операций во всем районе значительно усложнится".

В мае источники The Washington Post сообщали, что украинские штурмовые подразделения начали активную фазу подготовки к форсированию Днепра. Украинский бригадный генерал Михаил Драпатый утверждал, что спецназовцы уже начали переходить на левый берег реки для проведения рейдов. Однако военный признал, что закрепиться там ВСУ не смогли, поскольку российская армия пресекает подобные попытки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"