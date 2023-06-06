Собянин объявил о старте нового этапа проекта "Списанные книги"

Библиотеки передадут жителям почти 300 тысяч изданий

Стартовал новый этап проекта "Списанные книги". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В нем примут участие более 200 библиотек, которые передадут жителям почти 300 тысяч изданий.

По его словам, горожане, благотворительные фонды, некоммерческие и общественные организации могут забрать из библиотек списанные издания, в том числе периодику. Посмотреть и забронировать книги можно на сайте проекта.

Всего за шесть лет городские библиотеки передали москвичам свыше 1,8 млн экземпляров книг, периодических изданий и аудиовизуальных документов.

"Москва - один из самых читающих городов страны. Мы постоянно обновляем и модернизируем наши библиотеки, запускаем различные проекты, связанные с книгами", - отметил мэр.

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