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Дело о теракте возбуждено после разрушения Каховской ГЭС

14:27
  • вторник
  • 06 июня 2023

За преступлением стоит Киев

Преступные действия киевской власти привели к разрушению Каховской гидроэлектростанции и затоплению населенных пунктов Херсонской области.
Кремль обвинил Киев в подрыве плотины Каховской ГЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. СК намерен установить все обстоятельства произошедшего и размер причиненного ущерба. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились надводные сооружения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению. На территории Новокаховского городского округа введен режим ЧС.

В настоящее время из-за частичного обрушения ГЭС затоплены дома и разрушены инженерные сооружения как в Новой Каховке, так и в близлежащих населенных пунктах. Уровень воды продолжает подниматься. Власти готовят к эвакуации гражданских лиц из прибрежных поселков. Ожидается, что вода уйдет в течение 72 часов.

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