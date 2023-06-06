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ЕС разрешил вводить санкции против родственников российских бизнесменов

14:58
  • вторник
  • 06 июня 2023

Брюссель уже ввел десять пакетов санкций против России из-за СВО

Совет ЕС скорректировал формулировку положения о введении санкций, теперь оно допускает внесение в черный список не только российских предпринимателей, но и членов их семей.

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В новой редакции документа отмечается, что под действие рестрикций могут попасть "влиятельные женщины и мужчины — предприниматели, ведущие деятельность в России, а также близкие, члены их семей или другие физические лица, извлекающие выгоду".

Западные страны ранее уже пытались включать в черные списки россиян только лишь за то, что они являются родственниками предпринимателей из России, уже попавших под санкции. Однако суд ЕС в Люксембурге потребовал снять ограничительные меры, наложенные по такому принципу, сообщает РИА Новости.

При этом Брюссель обещал не вводить санкции против стран Центральной Азии за обход антироссийских рестрикций. Председатель Евросовета Шарль Мишель заверил, что "мы не применяем никаких экстерриториальных мер, что особенно важно, мы хотим работать со всеми нашими партнерами по всему миру только путем диалога".

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