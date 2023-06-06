ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин объяснил молчание Киева и Запада о контрнаступлении ВСУ

15:19
  • вторник
  • 06 июня 2023

Украине нечем похвастаться, указал политик

Второй день идет контрнаступление киевского режима, однако лидеры Украины, США и НАТО молчат на эту тему, поскольку "успехов нет". Такое заявление сделал во вторник, 6 июня, спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

Киев признал невозможность наступления через Днепр
Российские войска остановили наступление ВСУ на южнодонецком направлении

В своем Telegram-канале политик написал, что со стороны ВСУ "цели и задачи не достигаются, потери огромные". Лишь за сутки российская армия ликвидировала около 2000 украинских боевиков и иностранных наемников и 32 танка, включая восемь немецких Leopard и три французских AMX-10, а также 109 БМП.

Володин напомнил, что именно Запад вооружал Украину и готовил ее военных, также поощряя теракты и диверсии против населения России. Однако план "Барбаросса-2" рухнул, резюмировал спикер Госдумы.

В российском Минобороны России сообщили, что российские войска сорвали попытки ВСУ в ночь на 5 июня начать широкомасштабное наступление на южнодонецком направлении. Вслед за этим украинский Генштаб заявил, что ничего не знает о контрнаступлении, а сообщения о его начале назвал фальшивкой.

Однако уже вечером 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что ВСУ на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям, а также заверила, что украинские военные действуют "широким фронтом" и достигли определенных успехов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.