Украине нечем похвастаться, указал политик

Второй день идет контрнаступление киевского режима, однако лидеры Украины, США и НАТО молчат на эту тему, поскольку "успехов нет". Такое заявление сделал во вторник, 6 июня, спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале политик написал, что со стороны ВСУ "цели и задачи не достигаются, потери огромные". Лишь за сутки российская армия ликвидировала около 2000 украинских боевиков и иностранных наемников и 32 танка, включая восемь немецких Leopard и три французских AMX-10, а также 109 БМП.

Володин напомнил, что именно Запад вооружал Украину и готовил ее военных, также поощряя теракты и диверсии против населения России. Однако план "Барбаросса-2" рухнул, резюмировал спикер Госдумы.

В российском Минобороны России сообщили, что российские войска сорвали попытки ВСУ в ночь на 5 июня начать широкомасштабное наступление на южнодонецком направлении. Вслед за этим украинский Генштаб заявил, что ничего не знает о контрнаступлении, а сообщения о его начале назвал фальшивкой.

Однако уже вечером 5 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что ВСУ на некоторых направлениях переходят к наступательным действиям, а также заверила, что украинские военные действуют "широким фронтом" и достигли определенных успехов.

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