ВС России ликвидировали высокопоставленного офицера ГУР

Подполковник разведки убит 1 июня

Высокопоставленный офицер Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидирован российскими военными. Подполковник Ярослав Сокиринский был убит 1 июня 2023 года.

Как сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны", украинские власти дают информацию о месте и времени похорон офицера ГУР, однако о месте его службы умалчивают. Известно, что он родом из Винницкой области, где и будет похоронен 7 июня.

Об обстоятельствах ликвидации разведчика русскими военными не сообщается. Военкоры напоминают, что этому офицеру Владимир Зеленский вручал памятную медаль "30 лет военной разведке Украины".

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