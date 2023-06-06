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Участники маневров НАТО утопили БТР

15:56
  • вторник
  • 06 июня 2023

Это произошло на международных учениях альянса

Масштабные многонациональные учения "Saber Guardian 23" государств — членов НАТО уже ознаменовались материальными потерями. Бронетранспортер Piranha 3 затонул, когда военные пытались пересечь рукав Борча.

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Как отмечает портал Defence Romania, причина инцидента неясна. Не исключены варианты технических неполадок или человеческой ошибки.

Ранее осведомленные источники рассказали, что Североатлантический альянс разрабатывает план одновременного участия в нескольких конфликтах, в том числе за пределами зоны своей ответственности. Предполагается, что в этот план включат требования к военным инвестициям союзников.

В частности, странам на саммите в Вильнюсе предложат перенаправить финансовые вливания в наиболее важные, с точки зрения коллективной обороны, сектора: в бронетанковые войска, в противовоздушную и противоракетную оборону.

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