Участники маневров НАТО утопили БТР

Это произошло на международных учениях альянса

Масштабные многонациональные учения "Saber Guardian 23" государств — членов НАТО уже ознаменовались материальными потерями. Бронетранспортер Piranha 3 затонул, когда военные пытались пересечь рукав Борча.

Как отмечает портал Defence Romania, причина инцидента неясна. Не исключены варианты технических неполадок или человеческой ошибки.

Ранее осведомленные источники рассказали, что Североатлантический альянс разрабатывает план одновременного участия в нескольких конфликтах, в том числе за пределами зоны своей ответственности. Предполагается, что в этот план включат требования к военным инвестициям союзников.

В частности, странам на саммите в Вильнюсе предложат перенаправить финансовые вливания в наиболее важные, с точки зрения коллективной обороны, сектора: в бронетанковые войска, в противовоздушную и противоракетную оборону.

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