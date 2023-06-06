Министр не упомянул Советский Союз, поздравляя ветеранов с годовщиной высадки союзников в Нормандии

Министр обороны США Ллойд Остин в речи по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года поблагодарил ветеранов за "спасение мира", но обошел молчанием роль СССР в победе во Второй мировой войне.

В обращении к ветеранам Второй мировой войны политик заявил, что они спасли мир, а также вспомнил про "военных из США и стран-союзниц, которые сражались и пали 79 лет назад".

Остин отметил, что в борьбе с фашизмом "молодые люди из Соединенных Штатов, Великобритании, Австралии, Канады, Франции и других стран объединились, чтобы, как говорил Рузвельт, "освободить страдающее человечество". При этом СССР упоминания не удостоился, сообщает ТАСС.

В мае в Белом доме в поздравлении с годовщиной победы во Второй мировой войне заявили, что это также праздник "победы США и союзнических сил над фашизмом и агрессией на континенте", причем "сейчас Соединенные Штаты сплотили снова сплотили мир". О роли Советского Союза там даже не вспомнили.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что агрессивные попытки многих государств переписать мировую историю предпринимаются с одной целью — ослабить Россию. Однако в нашей стране делают все, чтобы помешать искажению истории.

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