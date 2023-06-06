Путин подписал указ о награждении Прилепина орденом Мужества

Ордена удостоен посмертно и погибший соратник писателя

Писатель Захар Прилепин награжден орденом Мужества. Указ о награждении сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" подписал российский президент Владимир Путин. Ордена Мужества удостоен посмертно и соратник Прилепина, Александр Шубин.

Автомобиль, в котором ехал писатель, взорвали 6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области. Прилепин был ранен, в результате теракта погиб его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин.

Подозреваемый в причастности к теракту был задержан по горячим следам. Мужчине предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Александр Пермяков признался, что работал по заданию украинских спецслужб, передает ТАСС.

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