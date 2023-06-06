Число погибших от отравления сидром увеличилось до 30

В Ульяновске скончались еще два человека
В Ульяновской области увеличилось количество отравившихся суррогатным алкоголем — с 18 до 20 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
"31 пациент находится под наблюдением врачей в стационарах. Состояние пострадавших варьирует от средней степени тяжести до тяжелого, у ряда пациентов отмечается положительная динамика", - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, общее число жертв контрафактного сидра выросло с 28 до 30.
Сообщения об отравлении напитком "Мистер сидр", произведенным в Самарской области, появились 5 июня. Первые случаи были зафиксированы в Ульяновской области.
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