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Число погибших от отравления сидром увеличилось до 30

16:17
  • вторник
  • 06 июня 2023

В Ульяновске скончались еще два человека

В Ульяновской области увеличилось количество отравившихся суррогатным алкоголем — с 18 до 20 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"31 пациент находится под наблюдением врачей в стационарах. Состояние пострадавших варьирует от средней степени тяжести до тяжелого, у ряда пациентов отмечается положительная динамика", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, общее число жертв контрафактного сидра выросло с 28 до 30.

Сообщения об отравлении напитком "Мистер сидр", произведенным в Самарской области, появились 5 июня. Первые случаи были зафиксированы в Ульяновской области.

Предприниматель, поставлявший торговые точки сидр, задержан. Возбуждено уголовное дело.

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