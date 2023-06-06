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Шойгу раскрыл детали контрнаступления ВСУ

16:28
  • вторник
  • 06 июня 2023

Противник сосредоточил большое количество техники и живой силы

Киевский режим в течение последних трех суток предпринимал попытки давно обещанного наступления. 5 июня противник действовал на семи направлениях силами пяти бригад, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу заявил о потере ВСУ за май более 16 тысяч военнослужащих
Шойгу сообщил о ликвидации еще одной установки Patriot в Киеве

Глава Минобороны отметил, что противник сосредоточил для прорыва большое количество техники и живой силы. Однако он был остановлен и понес ощутимые потери.

По данным Шойгу, потери ВСУ составили более 1600 военнослужащих. Кроме того, ВС России уничтожили 28 танков - в том числе 8 переданных Украине Западом машин Leopard, приводит слова министра РИА Новости.

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