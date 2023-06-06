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Шойгу назвал цель подрыва Украиной плотины Каховской ГЭС

16:42
  • вторник
  • 06 июня 2023

Это заранее спланированная диверсия

Киевский режим этой ночью совершил подрыв сооружений Каховской ГЭС. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Случившееся он назвал "очередным террористическим преступлением".

В результате подрыва были затоплены значительные территории. По мнению Шойгу, Киев совершил теракт на ГЭС для того, чтобы перебросить подразделения с херсонского направления в район контрнаступления. Кроме того, украинские военные приступили к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций. Это указывает на намерение перейти здесь к обороне.

Также, по словам Шойгу, в настоящее время с Днепропетровской ГЭС значительно увеличился сброс воды, что ведет к еще большему затоплению. Станция расположена выше по течению Днепра и находится на подконтрольной Украине территории.

"Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии", - говорится в заявлении главы Минобороны.

Подрыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В зоне затопления оказались несколько десятков населенных пунктов. Затоплен город Новая Каховка. Там уровень воды поднялся на 10 метров.

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