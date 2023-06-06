Шойгу назвал цель подрыва Украиной плотины Каховской ГЭС

Это заранее спланированная диверсия

Киевский режим этой ночью совершил подрыв сооружений Каховской ГЭС. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Случившееся он назвал "очередным террористическим преступлением".

В результате подрыва были затоплены значительные территории. По мнению Шойгу, Киев совершил теракт на ГЭС для того, чтобы перебросить подразделения с херсонского направления в район контрнаступления. Кроме того, украинские военные приступили к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций. Это указывает на намерение перейти здесь к обороне.

Также, по словам Шойгу, в настоящее время с Днепропетровской ГЭС значительно увеличился сброс воды, что ведет к еще большему затоплению. Станция расположена выше по течению Днепра и находится на подконтрольной Украине территории.

"Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии", - говорится в заявлении главы Минобороны.

Подрыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В зоне затопления оказались несколько десятков населенных пунктов. Затоплен город Новая Каховка. Там уровень воды поднялся на 10 метров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"