Минобороны раскрыло потери ВС России при отражении наступления ВСУ

Противник переходит к обороне

ВС России сорвали попытки широко разрекламированного контрнаступления ВСУ. К сожалению, не обошлось без потерь и с российской стороны. Цифры назвал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

По данным министра, во время отражения украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий. Ранения получили 210 человек. Есть потери и в технике: были подбиты 15 танков, девять БМП и девять орудий.

Шойгу сообщил также, что наступательный запал противника иссяк, он намеревается перейти к обороне. Об этом говорит тот факт, что ВСУ приступили к сооружению оборонительных позиций на правом берегу Днепра.

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