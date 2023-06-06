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Минобороны раскрыло потери ВС России при отражении наступления ВСУ

16:55
  • вторник
  • 06 июня 2023

Противник переходит к обороне

ВС России сорвали попытки широко разрекламированного контрнаступления ВСУ. К сожалению, не обошлось без потерь и с российской стороны. Цифры назвал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Шойгу заявил о потере ВСУ за май более 16 тысяч военнослужащих
Шойгу раскрыл детали контрнаступления ВСУ

По данным министра, во время отражения украинского наступления погиб 71 российский военнослужащий. Ранения получили 210 человек. Есть потери и в технике: были подбиты 15 танков, девять БМП и девять орудий.

Шойгу сообщил также, что наступательный запал противника иссяк, он намеревается перейти к обороне. Об этом говорит тот факт, что ВСУ приступили к сооружению оборонительных позиций на правом берегу Днепра.

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