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Путин позвонил спасшему от обстрела сослуживцев герою СВО

18:12
  • вторник
  • 06 июня 2023

Президент похвалил его за мужество

Среди военнослужащих, проявивших героизм в зоне СВО, был младший лейтенант Юрий Желанов. Он, несмотря на ранение, вывел сослуживцев из под обстрела. За смелость и решительность Юрий будет представлен к высшей награде и очередному воинскому званию.

Бойцу позвонил Владимир Путин. Президент похвалил Юрия за героические действия и пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Поговорили о дальнейшем моём службе, обучении. Побеседовали, что после восстановления пойду учиться в военное училище. Владимир Владимирович пока мы с ним разговаривали он меня похвалил, очень было приятно", - рассказал Юрий.

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