Что известно на данный момент о подрыве плотины Каховской ГЭС

В зоне подтопления оказались десятки населенных пунктов

Этой ночью Каховская ГЭС получила серьезные разрушения в результате обстрелов со стороны ВСУ. В Кремле их оценили как "преднамеренную диверсию" Киева. Из-за разрушения задвижек на плотине начался неконтролируемый сброс воды. В зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов. Тех, кто живет на берегу Днепра, эвакуируют. На ликвидацию последствий разрушений на Каховской ГЭС направлена группировка МЧС.

На территории Новокаховского городского округа введен режим ЧС. В течение дня поступали все более тревожные сообщения: вода прибывает, населенные пункты затапливает один за другим. Новая Каховка - уровень воды поднялся до 10 метров, Днепряны - до 8, Корсунка - почти пять с половиной. В опасной зоне около 80 населенных пунктов, включая Херсон, и более 20 тысяч человек. Потоки смывают дома целиком. На кадрах, снятых с воздуха, видно, какой силы волна.

МЧС России предупредило жителей прибрежных районов Херсонской области о необходимости собрать личные вещи, документы, продукты питания на три дня, питьевую воду, отключить бытовые коммуникации. Идет эвакуация населения. Уже вывезли более 900 человек. В регион направлена аэромобильная группировка спасателей.

"Подъем воды будет держаться до 72 часов, потом пойдет на спад – приступим к ликвидации последствий", - сообщил Иван Павленко, начальник Главного управления МЧС России по Херсонской области.

ВСУ непрерывно обстреливали энергетический объект с лета прошлого года. А в декабре Washington Post писала, что украинские военные рассматривают возможность повреждения и провели испытательный удар из HIMARS по одному из шлюзов.

Еще осенью Россия обращала внимание международного сообщества на эти прицельные атаки и призывала Запад урезонить киевских подопечных, чтобы не допустить разрушения дамбы. Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала отправленное тогда в ООН обращение нашего постпреда.

"21 октября 2022 г. Постпред России при ООН Василий Небензя направил Генеральному секретарю ООН письмо о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС. Вопрос к Генсекретарю ООН: что было сделано?" – говорится в обращении.

Этой ночью распоясавшийся при попустительстве международного сообщества Киев нанес целую серию ударов. Предположительно из реактивной системы залпового огня "Ольха". И катастрофа, которую упорно провоцировал режим Зеленского, все-таки произошла. Дамба не пострадала, но повреждения получили 14 из 28 пролетов станции. Неконтролируемые потоки воды начали сметать все на своем пути. Ремонт ГЭС сейчас невозможен. Ее предстоит отстраивать заново.

"Никакой паники нет. Есть только ужас от того, что сотворила Украина под руководством западных стран, всей Европы и Америки. Мы ошеломлены. В чем цинизм-то еще, у нас же 80 процентов жителей, которые здесь есть, это старички. И этим старичкам наносится такая травма. Физическая, моральная, разрушаются их дома", - говорит Владимир Леонтьев, руководитель администрации Новой Каховки.

С военной точки зрения, уничтожение энергетического объекта не принесет стратегической выгоды. Разлив Днепра - это лишний барьер для ВСУ.

"Есть поговорка в украинском языке: "Не съедим, так понадкусываем". То есть ничего сделать не можем, так навредим, нагадим. Нагадим, прежде всего, угрозой продовольственной гуманитарки. Но знаете что, господа хорошие. Мы никогда с голоду не помрём, потому что с нами сейчас вся Россия", - заявил Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области.

По мнению экспертов, у националистов было 2 цели: оставить Крым и Херсонскую область без воды, и вывести из строя Запорожскую электростанцию. То, что затопление может привести к смыву плодородных почв и уничтожению всех сельскохозяйственных посевов, а ЧП на ЗАЭС и вовсе к экологической катастрофе, режим Зеленского не сильно беспокоит. Правда, своих целей террористам достичь не удалось. В Росатоме говорят, что на данный момент угрозы безопасности Запорожской станции нет. Ядерная безопасность обеспечена. Падение уровня воды в Каховском водохранилище не скажется на состоянии прудов-охладителей ЗАЭС, на территории которой находятся хранилища с отработанным топливом. Северо-Крымский канал так же работает в штатном режиме. Жители Крыма запустили ответ: флэшмоб на сообщения рупоров украинской пропаганды о том, что полуостров остался без водоснабжения. В Кремле действия Киева назвали преднамеренной диверсией.

"Судя по всему, связана эта диверсия также с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооружённые силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлёбываются", - заявил Дмитрий Песков.

Киев обвиняет в обрушении плотины контролируемой нашей стороной Каховской ГЭС Москву. Точно такая же история и с запорожской станцией, и с Донбассом. И Запад охотно верит, что Россия - государство-самоубийца: само себя обстреливает, само уничтожает свои стратегические объекты и подрывает свои же газопроводы. Комментарии с той стороны уже даже без "хайли лайкли", а просто: Москва виновата и точка. Глава Евросовета Шарль Мишель, заявил, что ЧП обсудят на заседании организации в этом месяце и пообещал финансовую помощь подконтрольным Киеву затопленным районам. То есть за атаки украинских террористов традиционно заплатят рядовые европейцы.

Генсек НАТО тоже сразу, без суда и следствия, установил виновных. Немецкая Bild буквально 2 часа спустя после того, как стало известно о происшествии с ГЭС, вышла с заголовком: "Россияне взорвали огромную плотину". В более поздних статьях издание сбавило обороты и писало уже нейтрально о том, что плотина разрушена. Украинские СМИ начали экстренно зачищать свидетельства прошлых атак националистов на гидроэлектростанцию. Один из экстремистских каналов сегодня удалил пост от 14 сентября со скачками радикалов по поводу осенних ударов по ГЭС: "А вот и ответка от ВСУ за Кривой Рог: наши бойцы предварительно попали по шлюзу Каховской ГЭС в Херсонской области. Рашисты, запаслись уже надувными уточками?"

То, что теперь плавсредства нужны и на временно подконтрольных Киеву территориях этих украинских­­­ скакунов тогда не заботило. Как и то, как будут выбираться из водного плена маломобильные группы пока еще украинского населения.

На кадрах видно: волны на разрушенную гидроэлектростанцию накатывают и сверху (см. видео). А там находится подконтрольная Киеву Днепрогэс. Накануне украинские медиа сообщали, что там начался большой сброс воды. Видимо, чтоб еще больше усилить поток и гарантированно снести Каховскую плотину. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Несмотря на весь масштаб бедствия, местные жители не поддались панике. Некоторые еще и успели запечатлеть трогательные моменты. Например, пару лебедей у Дворца культуры в Новой Каховке. Или бобров на улицах Херсона.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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