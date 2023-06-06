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Российская авиация поразила центр принятия решений ВСУ

17:47
  • вторник
  • 06 июня 2023

Использовалось высокоточное оружие

ВКС России нанесли в ночь на 6 июня групповой удар высокоточным оружием. Целью стал один из центров принятия решений Вооруженных сил Украины. Объект поражен, цель операции достигнута, сообщили в Минобороны России.

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Также, по данным военного ведомства, "Южная" группировка войск успешно отразила попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 77-й аэромобильной бригады под Артемовском. ВС России не допустили вклинивания войск противника в свою оборону.

В целом за сутки в боях на этом направлении уничтожено более 260-ти боевиков ВСУ. Украинские войска потеряли пять танков и четыре боевые бронированные машины. Ликвидированы две установки РСЗО "Град", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", одна самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции и артиллерийская система М777 производства США, сообщили в МО.

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