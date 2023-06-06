ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фотоконкурс "ОБЪЕКТИВно о Москве" проходит в столице

18:15
  • вторник
  • 06 июня 2023

Подать заявку можно до 31 августа

В столице с 1 марта по 31 августа проходит фотоконкурс "ОБЪЕКТИВно о Москве". Концепция конкурса в этом году: "У каждого города есть свой цвет". 

К участию в конкурсе приглашают как профессионалов, так и любителей. Их работы должны отражать жизнь города — архитектуру, исторические места, природу мегаполиса — в соответствии с цветом в рамках конкурса. Принимаются работы, сделанные на любых устройствах.

 

 

Подать заявку можно на сайте конкурса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Фотограф
Фотограф
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.