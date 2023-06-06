Фотоконкурс "ОБЪЕКТИВно о Москве" проходит в столице

Подать заявку можно до 31 августа

В столице с 1 марта по 31 августа проходит фотоконкурс "ОБЪЕКТИВно о Москве". Концепция конкурса в этом году: "У каждого города есть свой цвет".

К участию в конкурсе приглашают как профессионалов, так и любителей. Их работы должны отражать жизнь города — архитектуру, исторические места, природу мегаполиса — в соответствии с цветом в рамках конкурса. Принимаются работы, сделанные на любых устройствах.

Подать заявку можно на сайте конкурса.

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