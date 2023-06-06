Не стоит умирать за интересы Америки

Военнослужащим ВСУ следует перейти на сторону России. Владимир Зеленский жертвует украинскими солдатами по приказу западных лидеров, выразил свое мнение в соцсетях ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

Дрейвен написал, что, как ветеран, сочувствует украинским бойцам. Американец от всего сердца желает, чтобы они дезертировали и присоединились к России - или, по крайней мере, отступили.

Ветеран пояснил, что жизнями украинских солдат жертвует Зеленский по поручению западных стран. Украинцев убеждают, что они сражаются и умирают за свободу - тогда как на самом деле они умирают за исполнение геополитических планов Соединенных Штатов и их союзников. Что же касается главы киевского режима, то он лишь передает военным указания из Белого дома, приводит слова ветерана РИА Новости.

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