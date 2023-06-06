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Собянин пригласил инвесторов развивать гостиничный бизнес в Москве

18:24
  • вторник
  • 06 июня 2023

Эта сфера активно растет благодаря поддержке города

Деловой туризм способствует росту числа поездок и стимулирует бизнес-деятельность в Москве. Власти столицы помогают предпринимателям развивать эту сферу – в частности, связывают организаторов и площадки, содействуют в общении. О том, как столица помогает предпринимателям в развитии делового туризма, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Как отметил Собянин в Telegram, музеи, парки, культурные центры, художественные галереи и другие площадки Москвы станут доступней для бизнес-сообщества. Это касается, в частности, культурного центра ЗИЛ, музея-заповедника "Царицыно", центра современного пятиборья "Северный", Московского планетария.

Столичные власти покажут предпринимателям пространства для деловых событий, для чего с июня по октябрь будет проведено 12 мероприятий. Собянин подчеркнул, что приглашения для участия будут публиковаться в отраслевом сообществе "Московский туристический хаб".

По словам мэра, гостиничный бизнес играет одну из ведущих ролей в экономике туризма. В Москве этот сектор продолжает активно расти и развиваться благодаря системной поддержке города. В приоритете - привлечение инвесторов, которые готовы вкладываться в развитие гостиничной инфраструктуры.

Собянин напомнил, что в 2022 году в столице стартовала программа льготной аренды недвижимости для создания отелей "1 рубль за квадратный метр в год". Инвесторы восстанавливают здание и размещают в нем гостиницу. Также новые гостиницы появляются в Москве благодаря концессии - государственно-частному партнерству. Город вовлекает неиспользуемую недвижимость, а инвестор занимается реконструкцией здания.

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