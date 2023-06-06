Финляндия решила выслать 9 сотрудников российского посольства

В Хельсинки заявили, что дипломаты занимались разведкой

МИД Финляндии намерен проинформировать посла России о высылке девяти работников российской дипмисии. В Хельсинки считают, что эти дипломаты "выполняли разведывательные функции".

Как сказано в сообщении финского внешнеполитического ведомства, решение правительства принято на совместном заседании президента Финляндии и Комитета по внешней политике и политике безопасности. В МИД Финляндии заявили, что действия российских дипломатов нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

В конце мая в МИД России заявили о вводе ограничений на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в России. Это стало ответом на действия финской стороны, которая заморозила активы российских дипведомств в стране, сообщают "Известия".

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