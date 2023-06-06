ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финляндия решила выслать 9 сотрудников российского посольства

18:53
  • вторник
  • 06 июня 2023

В Хельсинки заявили, что дипломаты занимались разведкой

МИД Финляндии намерен проинформировать посла России о высылке девяти работников российской дипмисии. В Хельсинки считают, что эти дипломаты "выполняли разведывательные функции".

Россия ответит на сокращение числа своих дипломатов в ФРГ
Россия высылает 10 норвежских дипломатов

Как сказано в сообщении финского внешнеполитического ведомства, решение правительства принято на совместном заседании президента Финляндии и Комитета по внешней политике и политике безопасности. В МИД Финляндии заявили, что действия российских дипломатов нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

В конце мая в МИД России заявили о вводе ограничений на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в России. Это стало ответом на действия финской стороны, которая заморозила активы российских дипведомств в стране, сообщают "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Финляндии
Полиция Финляндии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.